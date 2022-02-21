Нова пошта у березні запустить перше мобільне відділення

Нова пошта планує відкрити мобільне відділення на базі BDF-контейнера, повідомляє Новое время.

Нова пошта розробила мобільне відділення з контейнера для перевезення посилок та планує запустити його у березні цього року. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Повідомляється, що у такому відділенні можуть працювати два оператори, які надаватиму звичні клієнтам послуги — приймання та видачу посилок, грошових переказів, послуги пакування тощо.

Також мобільне відділення обладнане поштоматом. На даху відділення встановлені сонячні панелі, воно може працювати повністю автономно.

Продуктивність такого відділення становить до 10 тис. посилок на місяць.

Зазначається, що мобільне відділення можна використовувати під час фестивалів та інших великих заходів. Такі відділення можуть працювати на якийсь час замість стаціонарного відділення на час його ремонту.