Глави МЗС країн Балтії прилетять до України

Міністри закордонних справ країн Балтії прилетять до України, щоб висловити солідарність та підтримку Україні, повідомляє Новое время.

"Щоб висловити солідарність та підтримку України у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність, 23-25 ​​лютого міністри закордонних справ країн Балтії спільно відвідають Україну" , - написав глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у Twitter.

Він також прокоментував заяви російської пропаганди, яка звинувачує Київ у ескалації ситуації на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей.