Глави МЗС країн Балтії прилетять до України
Міністри закордонних справ країн Балтії прилетять до України, щоб висловити солідарність та підтримку Україні, повідомляє Новое время.
"Щоб висловити солідарність та підтримку України у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність, 23-25 лютого міністри закордонних справ країн Балтії спільно відвідають Україну", - написав глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у Twitter.
Він також прокоментував заяви російської пропаганди, яка звинувачує Київ у ескалації ситуації на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей.
"Схоже, хтось у Москві мріє про Оскара в номінації Режисуру чи Найкращий фільм. Проте реалізація настільки погана, що не дотягує навіть до Золотої малини", – написав він.