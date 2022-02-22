У витоку даних зі швейцарського банку фігурують українські олігархи

Загалом у міжнародному розслідуванні згадується 2,5 тис. громадян України, зокрема люди з десятки найбагатших українців, повідомляє UBR.

Німецька газета Süddeutsche Zeitung та Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) провели розслідування щодо клієнтів другого найбільшого швейцарського банку Credit Suisse. Дані охоплюють понад 18 000 рахунків, відкритих за останні 70 років. Загалом йдеться про понад $100 млрд, пише "Слідство.Інфо". Ресурс також брав участь у дослідженні разом із десятками інших медіапартнерів.

Так, у витоку даних Credit Suisse згадуються 2,5 тис. українців, у тому числі люди з десятки найбагатших громадян України за версією журналу "Forbes Україна" – Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Що стосується Ахметова, свої рахунки він поділяв з топ-менеджерами компанії SCM. Журналісти знайшли 50 банківських рахунків, баланс на одному з яких сягав 497 млн франків у 2016 році.

Зі свого боку в SCM прокоментували витік, вказавши, що місячний готівковий оборот на банківських рахунках групи часто перевищує $100 млн. Також у компанії зазначили, що факт банківських відносин із Credit Suisse "не є ні новинним, ні особливо цікавим".

Одночасно у Коломойського виявили один рахунок більш ніж на 27 млн швейцарських франків. Також один рахунок було відкрито на імена матері, дружини та доньки на суму 3 млрд у 2007 році. Коломойський пояснив походження цих грошей продажем акцій Evraz.

Однак олігарх зазначив, що у нього немає рахунків у Credit Suisse. Це рахунки іншого банку, який згодом купив швейцарський банк.

Також у розслідуванні фігурує російсько-український бізнесмен Павло Фукс. Журналісти відзначили, що він став клієнтом Credit Suisse у 2014 році, і його рахунок налічував 17 млн франків у 2015 році.

Крім того, у витоку згадується закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк, екс-глава Служби безпеки України Валерій Хорошковський, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.