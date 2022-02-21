Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання у справі "Нафтогазу"

Арбітражний трибунал в Гаазі сьогодні розпочинає слухання щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу" за втрачену можливість використовувати активи в Криму. Компанія вимагає 10 млрд доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це написав голова НАК Юрій Вітренко у Facebook.

"Нафтогаз у цьому суді вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів, включаючи відсотки" , - написав він.

Як зазначив Вітренко, стратегічно важливі енергетичні інвестиції стали однією з основних мішеней РФ під час анексії українського півострова у 2014 році.

"Росія незаконно присвоїла український Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії “Нафтогаз”. Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати" , - додав він.

Вітренко очікує, що арбітражне рішення, слухання по якому розпочалися сьогодні, буде прийнято на початку наступного року, "оскільки це надзвичайно складний процес, що вимагає нетривіальних аргументів, як юридичних, так і економічних, щодо кожного активу".

Нагадаємо, в лютому 2020 року НАК "Нафтогаз України" і шість компаній групи "Нафтогаз" подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного виробництва при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.