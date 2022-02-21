Шойгу: повернення Україною ядерної зброї буде "небезпечно"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прокоментував можливість повернення Україні ядерної зброї, повідомляє Новое время.

Під час засідання Радбезу РФ міністр заявив, що Україна має більше можливостей у плані ядерної зброї, ніж Іран і КНДР, і повернення нею статусу ядерної держави буде «вкрай небезпечним». За його словами, на території України може з’явитися тактична ядерна зброя:

«За довгі роки радянської влади там було створено можливості щодо створення такої зброї та її носіїв… Є обладнання, є технологія, є фахівці, які можуть і мають можливості, на наш погляд, набагато більші, ніж в Ірану та Північної Кореї, про які говорять на всіх рівнях…».

Президент Володимир Зеленський у ході виступу на Мюнхенській конференції 19 лютого заявив, що ініціював консультації у рамках Будапештського меморандуму. Цей документ має гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Зеленський сказав, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.

Коментуючи ініціативу президента, глава МЗС України заявив: після такого заходу Україна має вийти з переговорів із «конкретними рішеннями щодо кроків, які буде зроблено для гарантування її безпеки».

Будапештський меморандум (Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) є міжнародною угодою, укладеною 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією. Документ, підписаний після добровільної відмови України від ядерної зброї на початку 90-х, набув чинності після підписання. 1995 року Генеральна Асамблея ООН затвердила його як офіційний документ, обов’язковий для виконання всіма учасниками.