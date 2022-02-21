Путін: рішення про визнання "ЛДНР" буде ухвалено сьогодні

Питання входження "ЛНР" і "ДНР" до складу Росії не обговорюється, про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У понеділок під час позачергового засідання Ради безпеки РФ глава СЗР Сергій Наришкін заявив, що підтримує "пропозицію про входження "Донецької та Луганської народних республік" до складу РФ".

"Ми про це не говоримо. Ми цього не обговорюємо", - сказав Путін.

"Ми говоримо про визнання їхньої незалежності чи ні", - наголосив глава держави.

"Так, я підтримую пропозицію про визнання незалежності", - заявив Наришкін.

Президент РФ Володимир Путін також заявив, що рішення щодо визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР буде ухвалено в понеділок.

" Я вашу думку почув, рішення буде ухвалено сьогодні ", - сказав Путін на нараді Радбезу РФ після того, як вислухав думки членів Ради безпеки, зокрема прем'єра РФ Михайла Мішустіна, глав МЗС, Міноборони, ФСБ, СЗР, МВС та Росгвардії, спікерів обох палат парламенту, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.

Виступаючі учасники засідання фактично одностайно висловилися за визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР.