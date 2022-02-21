Трансляцію засідання Радбезу РФ про визнання "ЛДНР" могли створити завчасно

ЗМІ транслюють, як президент РФ Володимир Путін проводить велике засідання Ради безпеки Росії. Дата і час реального проведення засідання викликали сумніви, повідомляє УНІАН.

Зранку в понеділок, 21 лютого, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін проведе велике засідання Ради безпеки Росії.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, позачергове засідання розпочалося о 15:53. В той самий час російські телеканали запустили нібито трансляцію засідання РБ РФ наживо.

Утім в кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці. На ньому можна розгледіти час - 12:47.