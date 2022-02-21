Україна офіційно звернулася за консультаціями щодо Будапештського меморандуму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що звернувся до Ради безпеки ООН з проханням негайно обговорити питання деескалації та забезпечення безпеки України, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму.

"Згідно з ініціативою президента Володимира Зеленського я офіційно звернувся до держав-членів РБ ООН з проханням негайно провести консультації відповідно до статті 6 Будапештського меморандуму для обговорення невідкладних дій, спрямованих на деескалацію, а також практичних кроків із забезпечення безпеки України", - написав Кулеба.