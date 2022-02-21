Путіну пропонують розширити межі "ЛДНР": Від Маріуполя і далі

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликав Росію визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, які ширші, ніж окуповані зараз території сходу України, повідомляє Українська правда.

"Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їх правосуб'єктність. Але я хотів би внести поправку: визнавати в тих адміністративних межах, у яких ці республіки і народи цих республік перебували до окупації їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя і до тих історичних кордонів", - сказав Колокольцев на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого.