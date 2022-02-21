Під час обстрілу бойовиками Новолуганського загинув мирний житель

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявив, що внаслідок обстрілу російськими бойовиками смт Новолуганське загинув мирний житель 1970 року народження, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, газопровід перебито.

За даними прес-центру штабу ООС, станом на 17.00 понеділка, 21 лютого, російські бойовики 54 рази порушили режим припинення вогню, з них 45 разів — з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Чотири українські військові отримали осколкові поранення.