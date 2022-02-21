Валютний ринок понеділка: підсумки дня

Новина про те, що Росія сьогодні може визнати незалежність т.зв. «ЛНР» та «ДНР» викликали сильний рух на валютному ринку. Причому не лише в Україні, а й у Росії.

Перша половина торгів на міжбанківському валютному ринку у понеділок пройшла відносно спокійно. Незважаючи на перевищення попиту над пропозицією, частково спричиненою вихідним днем у США, ситуація на ринку виглядала цілком контрольованою. Національний банк оперативно розпочав інтервенцію з продажу валюти, використовуючи метод «вибору кращої ціни», що дозволило торгівлі зосередитись у відносно вузькому діапазоні. Однак усе змінилося після обіду, коли стало відомо про екстрене скликання наради Ради безпеки Росії, на якій вище керівництво РФ одноголосно висловилося за визнання незалежності т.зв. «ЛНР» та «ДНР». Котирування безготівкового долара різко пішли вгору, і Нацбанк вже не зміг (або не захотів?) загальмувати падіння, що почалося.

Закрили основну фазу торгів понеділка на 24 копійки на купівлі та 26 копійок на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,30/28,50 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися дуже широко: спред на старті становив 20 копійок. Дві перші угоди на загальну суму 1 млн. доларів за ціною 28,45 гривень пройшли о 9:20. У зв'язку з вихідним днем у США торгівля сьогодні проходила у режимі ТОМ (з розрахунками наступного робочого дня). Продавці зазвичай дуже неохоче йдуть на це, тому брак пропозиції валюти був передбачуваний. На допомогу прийшов Національний банк. Щоправда, регулятор вчинив мудро: замість продавати за фіксованою ціною почав задовольняти найдорожчі заявки від покупців (за цінами від 28,48 гривень і вище). Завдяки цьому торгівля до обіду проходила у вузькому діапазоні 28,47-28,50 гривень. Проте новинний негатив продовжував тиснути на настрої учасників торгів, а «вишнею на торті» стала звістка про екстрене скликання Ради безпеки Росії, на якому і було розглянуто (фактично оголошено) можливість визнання незалежності т.зв. «ЛНР» та «ДНР». Гривня відразу відреагувала падінням, а Національний банк поки що не відреагував на те, що відбувається.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,63/28,68 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,63 гривні.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 зріс на 26,5 млн. порівняно з минулою п'ятницею і склав 260 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,4696 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,4696 гривень. Офіційний курс долара на 22 лютого встановлено на позначці 28,4846 гривні за долар, зростання на 14,18 копійок.

встановлено на позначці 28,4846 гривні за долар, зростання на 14,18 копійок. Офіційний курс євро на 22 лютого встановлено на позначці 32,2887 гривень за євро, зростання на 9,27 коп.

Відреагував на те, що відбувається, і курс готівкового долара . Якщо у першій половині готівкового «американця» продавали по 28,53-28,58 гривень, то одразу після обіду цінники поповзли вгору, і о 17:00 долар у столиці продавали вже по 28,85-28,90 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1337 долара. Сьогодні євро знову спробував продовжити зростання, але після підйому до $1,1388 відкотився вниз на 67 пунктів. Готівковий євро у першій половині дня продавали по 32,45-32,50 гривні, але надвечір синхронно з доларом він подорожчав на 30 копійок, до 32,75-32,80 гривень.

Російський рубль різко впав після повідомлення про скликання екстреної наради Ради безпеки Росії. З 76,20 він опустився до 79,60 руб/$ і на момент написання статті здійснює різкі рухи не більше 78,75-79,50 руб/$. Готівковий рубль у столиці за день подешевшав на 5 копійок - з 3,73-3,75 до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.