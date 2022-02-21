Інсайд Венедиктова: Путін підпише документи про військову допомогу "ЛДНР"

За інформацією журналіста, між Кремлем і фейковими "республіками" буде укладено низку угод, повідомляє Сьогодні.

Президент Росії Володимир Путін підпише документи про дружбу, кордон та військову допомогу з фейковими "республіками" Донбасу.

Таку інформацію оприлюднив у своєму Telegram-каналі відомий російський журналіст, головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.