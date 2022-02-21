ЄС оприлюднив рішення про санкції для п'яти депутатів Держдуми РФ

Європейський Союз ухвалив рішення запровадити санкції щодо п'яти депутатів Державної думи РФ, яких було обрано в анексованому Росією українському Криму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення оприлюднено у понеділок у Брюсселі. Імена цих осіб не зазначені й будуть опубліковані пізніше в Офіційному журналі.

"Рада вжила сьогодні обмежувальних заходів у межах наявних санкцій щодо ще п'яти осіб за активну підтримку дій та проведення політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - йдеться у повідомленні.

У Європейській раді констатували, що санкції вжито щодо осіб, які є депутатами Державної думи Російської Федерації і були обрані від незаконно анексованого Кримського півострова та міста Севастополя 19 вересня 2021 року, а також голови та заступника голови Севастопольської виборчої комісії.

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Ба більше, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України", - наголошується у повідомленні.

Отже, обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України тепер поширюються на 193 особи та 48 організацій. Активи зазначених осіб та організацій підлягають заморожуванню, зокрема забороні на надання їм коштів, і, крім того, на цих осіб поширюється заборона на поїздки, що перешкоджає їх в'їзду або транзиту через ЄС.