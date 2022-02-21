З будинку Медведчука вивозили майно, його оточила поліція

Біля будинку Віктора Медведчука помітили кілька мікроавтобусів і автівок, там перебувають близько 20 людей, схожих на охоронців, та поліцейські машини, повідомляє Новое время.

За даними джерел Слідства.Інфо, невідомі заправляли машини і вантажили бронежилети та сумки під зброю у мікроавтобуси. Журналісти заявили, що на місце прибув колега Медведчука пр фракції Віктор Чорний. Також там зафіксували чорну Toyota, яка може належати співзасновнику детективної охоронної компанії Шторм Андрію Мартинову. Ця фірма багато років охороняє Медведчука, одним з її власників є Чорний, пише Слідство.Інфо.

Також біля будинку перебувають чотири екіпажі патрульної поліції. Один зі співрозмовників журналістів висловив припущення, що вони могли прибути на виклик Держбюро розслідувань.

"Поліція перекрила автомобілями одну з вулиць поряд з будинком Медведчука та оглядає з ліхтариком автомобілі, які, схоже, належать службі охорони Медведчука, а також усі автомобілі, які намагаються виїхати з вулиці" , — сказано у матеріалі Слідства.﻿Інфо.

Українська правда повідомила, що правоохоронцям стало відомо про «підозрілий рух» біля маєтку Медведчука, і кілька екіпажів поліції приїхали переконатися, що він залишається під домашнім арештом згідно з рішенням суду.