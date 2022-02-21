Вибух у центрі Луганська: поранено члена СЦКК та його водія

В окупованому Луганську підірвано автомобіль представника терористичної "ЛНР" у Спільному центрі з контролю та координації припинення вогню, повідомляє Ділова столиця.

Про це написали підконтрольні російським окупантам Telegram-канали".

"Внаслідок спрацювання вибухового пристрою біля будівлі Представництва "ЛНР" у СЦКК зазнали поранень керівник Представництва та водій. На місці вибуху працюють оперативні служби. Деталі уточнюються" , — йдеться у повідомленні.

Окупанти оприлюднили фото та відео з місця вибуху.