Вибух у центрі Луганська: поранено члена СЦКК та його водія
В окупованому Луганську підірвано автомобіль представника терористичної "ЛНР" у Спільному центрі з контролю та координації припинення вогню, повідомляє Ділова столиця.
Про це написали підконтрольні російським окупантам Telegram-канали".
"Внаслідок спрацювання вибухового пристрою біля будівлі Представництва "ЛНР" у СЦКК зазнали поранень керівник Представництва та водій. На місці вибуху працюють оперативні служби. Деталі уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Окупанти оприлюднили фото та відео з місця вибуху.