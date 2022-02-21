Зеленський терміново скликав РНБО після засідання Ради безпеки РФ

Президент Володимир Зеленський після заяв, які прозвучали під час засідання російської Ради безпеки, провів переговори з лідерами Франції та Німеччини та скликав засідання РНБО, повідомляє Новое время.

Подробиці переговорів поки що не відомі. Засідання РНБО заплановане на вечір понеділка, 21 лютого.

Під час засідання російського Радбезу 21 лютого обговорювався заклик Держдуми РФ визнати так звані ЛНР та ДНР. Учасники засідання підтримали пропозицію, а президент РФ Володимир Путін сказав, що «почув їхню думку», і пообіцяв, що рішення буде ухвалено сьогодні.

Увечері 21 лютого очікується звернення глави держави-агресора до росіян.