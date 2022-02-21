Байден і Макрон скликають засідання Рад безпеки

Президенти США та Франції Джозеф Байден та Еммануель Макрон збирають засідання Рад безпеки своїх країн у зв'язку з наміром Росії визнати незалежність терористичних "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Ділова столиця.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету керівників штабів збройних сил США, вже прибули до Білого дому.

Крім того, Еммануель Макрон скликав Раду з оборони та національної безпеки Франції, пише Le Figaro.

Темою обох засідання буде намір Росії визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР".