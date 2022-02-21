Шеф дипломатії ЄС обіцяє Росії санкції за визнання "ЛДНР"

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель сказав на пресконференції після ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

"Якщо буде анексія, будуть санкції. І якщо буде визнання, я поставлю санкції на стіл, і міністри ухвалять рішення" , - заявив Боррель.

"Майте на увазі, що це за санкційний процес. Згідно з договором, санкції ухвалюються радою міністрів закордонних справ одностайно за пропозицією верховного представника. Це моя відповідальність і я точно запропоную санкційний пакет, який був підготовлений, якщо це станеться" , - додав глава дипломатії ЄС.

Боррель зазначив, що у випадку військової агресії Росії рівень запровадження санкцій залежатиме від того, яким є рівень агресії.