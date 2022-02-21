Путін пригрозив, що "навчить Україну декомунізації"

Російський президент у своєму зверненні повторив тезу російської пропаганди, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву, і пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації", повідомляє Українська правда.

"У результаті більшовицької політики виникла радянська Україна, яку й досі в наші дні можна назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна" Він – її автор та архітектор.

Це повністю й цілком підтверджують архівні документи. Включно із жорсткими ленінськими директивами щодо Донбасу, який буквально "впихнули" в межі України.

А тепер вдячні нащадки позносили пам’ятники Леніну. Це в них "декомунізація" називається.