ОГПУ відкрив справу після Ради безпеки РФ за визнанням "ЛДНР"

Офіс генерального України відкрив кримінальну справу після засідання Ради безпеки РФ за визнанням «Л/ДНР», повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Новое время.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ч.2 ст. 110 КК України (публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади).

"Закон змушує нас реагувати на скоєний злочин та нести відповідальність за процесуальну перспективу справ. Наші українські прокурори займуться цією справою „по повній програмі“. Їздити на шопінг членам цього закритого клубу «по закордонах» стане важко – обіцяємо." , – заявила Венедіктова.

21 лютого президент Росії Володимир Путін провів позачергове засідання Ради безпеки РФ. Воно відбулося на тлі повідомлень про загрозу вторгнення Росії в Україну.