Путін визнав незалежність "ЛДНР"

Росія визнає незалежність так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив у своєму зверненні до російського народу.

"Ситуація на Донбасі критична. Україна для нас не просто сусідня країна, а частина нашої історії, наші товариші, близькі, родичі" , — сказав він.

Путін звинуватив українське керівництво у небажанні виконувати Мінські угоди, обстрілах, підготовці бліц-кригу та геноциді на Донбасі.

У зв'язку з цим він визнав незалежність так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Президент РФ також підписав Договори про дружбу та взаємодопомогу з так званим "республіками".

Путін також закликав Україну припинити військові дії на Донбасі, поклавши на Україну відповідальність за кровопролиття.