Путін визнав незалежність "ЛДНР"
Росія визнає незалежність так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", повідомляє Ділова столиця.
Про це він заявив у своєму зверненні до російського народу.
"Ситуація на Донбасі критична. Україна для нас не просто сусідня країна, а частина нашої історії, наші товариші, близькі, родичі", — сказав він.
Путін звинуватив українське керівництво у небажанні виконувати Мінські угоди, обстрілах, підготовці бліц-кригу та геноциді на Донбасі.
У зв'язку з цим він визнав незалежність так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
Президент РФ також підписав Договори про дружбу та взаємодопомогу з так званим "республіками".
Путін також закликав Україну припинити військові дії на Донбасі, поклавши на Україну відповідальність за кровопролиття.