Зеленський провів термінові переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський обговорив із американським колегою Джо Байденом визнання Росією так званих ДНР та ЛНР і оголосив про початок засідання РНБО, повідомляє Новое время.

Увечері 21 лютого глава Кремля Володимир Путін підписав укази про визнання псевдореспублік та договори про «дружбу і взаємодопомогу» з «Л/ДНР». У своєму зверненні до росіян, яке тривало майже годину, він заперечував українську державність та повторював штампи російської пропаганди.