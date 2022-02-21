Прем'єр Польщі: Визнання РФ "ЛДНР" - це акт агресії проти України

Визнання Росією т.зв. "ДНР" та "ЛНР" - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти однозначною відповіддю у вигляді негайних санкцій. Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рішення про визнання самопроголошених «республік» є остаточною відмовою від діалогу та грубим порушенням міжнародного права. Це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти однозначною відповіддю у вигляді негайних санкцій. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Я закликаю до термінового скликання Європейського поради щодо цього питання", - заявив Моравицький.