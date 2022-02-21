«Кричуще порушення». Як світ відреагував на визнання «Л/ДНР» Путіним

У понеділок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін визнав «Л/ДНР», повідомляє Новое время.

Редакція зібрала реакцію світових лідерів на цей інцидент.

Лідери Євросоюзу

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявили, що визнання «Л/ДНР» є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною" , — зазначили вони.

Великобританія

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що визнання "Л/ДНР" порушує міжнародне право, повідомляє ВВС.

Міністр закордонних справ Великобританії Трасс заявила, що визнання Росією Донецька та Луганська демонструє кричущу зневагу до зобов'язань Росії щодо Мінських угод.

Литва та Латвія

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландбергіс заявив, що рішення Росії визнати «ЛНР» та «ДНР» мають зустріти санкції. Цього вимагає і Латвія.

Естонія

МЗС Естонії закликало запровадити санкції проти РФ за визнання "Л/ДНР".

Польща

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликає терміново зібрати саміт ЄС та запровадити проти Росії санкції за визнання «ЛНР» та «ДНР».