Брифінг РНБО 21 лютого: відео (Оновлено)

На Банковій сьогодні ввечері під головуванням президента України Володимира Зеленського проходить засідання Ради нацбезпеки і оборони. Глава держави скликав його через рішення Росії визнати так звані "ЛНР" та "ДНР", пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Засідання РНБО мало початися ще о 20:00, але через термінові переговори Зеленського з президентом США Джо Байденом, час його початку зсунувся.

Близько 22:00 глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter, що завершив переговори з Байденом та розпочав засідання РНБО.

Після засідання РНБО має відбутися брифінг, на якому розкажуть про його результати.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про рішення визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав з ними угоду про дружбу та взаємодопомогу.

Путін також висунув Україні ультиматум з вимогою припинити бойові дії на Донбасі.