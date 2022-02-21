У Росії уточнили, в яких межах визнають ОРДЛО

Росія визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах, які зараз фактично встановлені, питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю буде розглянуто Радою Федерації у вівторок, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник голови комітету СФ з міжнародних справ Андрій Клімов.

"Йдеться, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Решта перебуває за рамками юридичних дій".

Він додав, що підписані з ватажками ОРДЛО договори буде ратифіковано палатою у вівторок.