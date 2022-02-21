У Росії уточнили, в яких межах визнають ОРДЛО
Росія визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах, які зараз фактично встановлені, питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю буде розглянуто Радою Федерації у вівторок, повідомляє Українська правда.
Про це заявив заступник голови комітету СФ з міжнародних справ Андрій Клімов.
"Йдеться, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Решта перебуває за рамками юридичних дій".
Він додав, що підписані з ватажками ОРДЛО договори буде ратифіковано палатою у вівторок.
"Далі [після підписання] цей текст йде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання в рамках ратифікаційних процедур" , - сказав Клімов.