Байден заборонить інвестиції та фінансування "ЛДНР"

Президент США Джо Байден незабаром підпише указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування американськими громадянами так званих ДНР і ЛНР. Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі, повідомляє Новое время.

У заяві Псакі, опублікованій пресслужбою Білого дому, сказано, що США очікували від Росії визнання псевдореспублік і готові відреагувати.

Указ Байдена запровадить заборону на інвестиції, торгівлю та фінансування так званих Л/ДНР, а також дозволить запроваджувати санкції проти будь-якої особи, яка діятиме на тимчасово окупованих територіях.