Британія оголосить про нові санкції проти Росії у вівторок

Уряд Британії 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії. Рішення буде прийнято на тлі визнання "ЛДНР", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться в Twiiter глави МЗС Британії Ліз Трасс.

"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення ними міжнародного права і посягання на суверенітет і територіальну цілісність України" , - йдеться в повідомленні.

Раніше Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання "ЛДНР".