Макрон закликав ввести санкції проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна визнати "ДНР" і "ЛНР", повідомляє УНІАН.

Він виступив за введення санкцій з боку ЄС, а також закликав скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

"Еммануель Макрон в понеділок засудив рішення Володимира Путіна визнати незалежність проросійських сепаратистських регіонів Сходу України і закликав до "адресних європейських санкцій" проти Москви" , - йдеться в повідомленні.

Також він засудив одностороннє порушення Росією міжнародних зобов'язань і посягання на суверенітет України.