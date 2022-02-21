У "Слузі народу" допускають введення воєнного стану

Після засідання РНБО на окремих територіях України можуть ввести воєнний стан, повідомляє УНІАН.

Про це сказав народний депутат України Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в ефірі Свободи слова на ICTV.

"Думаю, що після засідання РНБО ми почуємо щодо можливого введення воєнного стану на окремих територіях" , - заявив він.

Чернєв вважає, що " це буде абсолютно правильним рішенням нашого парламенту ".

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".