У "Слузі народу" допускають введення воєнного стану

У "Слузі народу" допускають введення воєнного стану

Після засідання РНБО на окремих територіях України можуть ввести воєнний стан, повідомляє УНІАН.

Про це сказав народний депутат України Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в ефірі Свободи слова на ICTV.

"Думаю, що після засідання РНБО ми почуємо щодо можливого введення воєнного стану на окремих територіях", - заявив він.

Чернєв вважає, що "це буде абсолютно правильним рішенням нашого парламенту".

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".

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