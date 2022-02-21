З'явилося відео входження армії РФ на Донбас

Збройні Сили Росії офіційно увійшли на територыю ОРДЛО.﻿ Про це пише у своєму Twitter Маргарита Сімоньян, повідомляє Ділова столиця.

"Армія заходить. Ріденька", — написала вона.

Ранее президент РФ Володимир Путін одним указом визнав незалежність "ЛДНР", а іншим підписав Договір про дружбу та взаємодопомогу з так званими "республіками". У Раді Федерації РФ уточнили, що визнають "ДНР" та "ЛНР" у нинішніх кордонах.

В указах про визнання незалежності ЛДНР Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити на цій території "функції з підтримання миру".

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