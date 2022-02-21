З'явилося відео входження армії РФ на Донбас
Збройні Сили Росії офіційно увійшли на територыю ОРДЛО. Про це пише у своєму Twitter Маргарита Сімоньян, повідомляє Ділова столиця.
"Армія заходить. Ріденька", — написала вона.
Ранее президент РФ Володимир Путін одним указом визнав незалежність "ЛДНР", а іншим підписав Договір про дружбу та взаємодопомогу з так званими "республіками". У Раді Федерації РФ уточнили, що визнають "ДНР" та "ЛНР" у нинішніх кордонах.
В указах про визнання незалежності ЛДНР Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити на цій території "функції з підтримання миру".