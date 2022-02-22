22 лютого 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день роздумів, Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день боротьби з енцефалітом, повідомляє УНІАН.

В Японії - День кішки, День такесіми, в США - День штату Каліфорнія, День засновників руху скаутів, День прогулянки з собакою, День дикої природи, День коктейлю "Маргарита", День смирення, День оздоровчого спорту та фітнесу, День Джорджа Вашингтона, День приготування солодкої картоплі, в Єгипті - День єдності, у Сент-Люсії - День незалежності, у Польщі - День жертв злочинів, у Киргизстані - День працівника землеустрою, геодезії та картографії, в Британії - День нічого неробства.

Пам'ятні дати 22 лютого, річниці та події

У 1990 році уряд Англії опублікував "Хартію жертв злочинів". Відтоді у багатьох країнах світу 22 лютого неофіційно відзначають День підтримки жертв злочинів - як пам'ятну дату, покликану звернути увагу на проблеми постраждалих від кримінальних дій людей.

У 1630 році англійські колоністи вперше спробували попкорн, яким їх пригостив індіанець на ім'я Кводекуайн.

У 1632 році Галілео Галілей опублікував свою найважливішу роботу "Діалог про дві найголовніші системи світу - птолемєєву і коперникову", що вплинула на розвиток подальшої європейської науки про астрономію.

У 1819 році у Вашингтоні був підписаний договір Адамса-Оніса, згідно з яким Флорида перейшла від Іспанії до США: була продана за 5 млн доларів.

У 1920 році в Каліфорнії вперше влаштували перегони собак за механічним зайцем.

У 1930 році в англійському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч за електричного освітлення.

У 1935 році літакам було заборонено пролітати над резиденцією президента США – Білим домом.

У 1946 році Зельман Ваксман відкрив антибіотик стрептоміцин. Ваксман - американський мікробіолог і біохімік. Лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1952 рік). Під час вручення Нобелівської премії Арвід Волгрен із Каролінського інституту вітав Ваксмана як одного з "найбільших благодійників людства".

У 1983 році американець Алекс Червінський побудував піраміду із 390 монет висотою 4 метри - світовий рекорд.

У 2000 році в Україні була скасована смертна кара.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 лютого вшановує пам'ять преподобних Панкратія Печерського та Никифора Антіохійського. У народі цей день назвали День Панкратія або Никифорів день, також його називали Лаптєвим, тому що був звичай сьогодні займатися їх плетінням.

Що сьогодні не можна робити

Не кажіть жінкам компліменти - втратять красу, ще не можна хвалити дітей - почнуть лінуватися. Якщо знайдете гроші на дорозі - не піднімайте. Вам вони користі не принесуть, а ось біду - можуть.

Прикмети на 22 лютого

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яким за холодом буде день і наступні шість - таким за теплом буде березень;

- потеплішало - скоро будуть сильні морози;

- на деревах багато снігу - до потепління;

- гілки дерев погнулися під снігом - до хорошого врожаю.

22 лютого іменини

Іменини у Геннадія, Інокентія, Івана, Петра, Василя і Тихона.