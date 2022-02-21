Блінкен погрожує Москві відповіддю за визнання "ЛДНР"
США разом із партнерами зроблять кроки у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки". Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Ділова столиця.
"Визнання Кремлем так званих "Донецької та Луганської Народних Республік" "незалежними" вимагає швидкої та твердої відповіді, і ми зробимо відповідні кроки у координації з партнерами", — у своєму Twitter Блінкен.
В Адміністрації президента США заявили, що Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським підтвердив "прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України". Глава Білого дому "різко засудив" рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".