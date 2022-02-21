Блінкен погрожує Москві відповіддю за визнання "ЛДНР"

США разом із партнерами зроблять кроки у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки"﻿. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Ділова столиця.

"Визнання Кремлем так званих "Донецької та Луганської Народних Республік" "незалежними" вимагає швидкої та твердої відповіді, і ми зробимо відповідні кроки у координації з партнерами" , — у своєму Twitter Блінкен.

В Адміністрації президента США заявили, що Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським підтвердив "прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України". Глава Білого дому "різко засудив" рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".