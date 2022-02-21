У Байдена спростували обіцянки Путіну про невступ до НАТО України

Високопосадовець адміністрації президента США заявив, що Джо Байден не давав главі Кремля Володимиру Путіну жодних обіцянок щодо невступу України до НАТО. Про це повідомляє CNN, повідомляє Новое время.

Під час засідання ради безпеки РФ Путін сказав, що Байден у розмові з ним нібито не виключив мораторію на вступ України до Альянсу.

Представник Білого дому наголосив, що США досі віддані політиці відчинених дверей НАТО і позиція країни не змінилася. Водночас, як Байден казав до цього, ніхто не очікує на вступ України до Альянсу найближчим часом.