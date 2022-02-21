Зеленський переговорив з Джонсоном та готує звернення

Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонні розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомляє УНІАН.

"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом" , - написав він у Twitter..

Вони обговорять визнання президентом РФ Володимиром Путіним "ДНР" і "ЛНР".

Вчора ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.