Зеленський переговорив з Джонсоном та готує звернення
Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонні розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомляє УНІАН.
"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом", - написав він у Twitter..
Вони обговорять визнання президентом РФ Володимиром Путіним "ДНР" і "ЛНР".
Вчора ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.
Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.
У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.