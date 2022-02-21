Жириновський сьогоднішню ніч назвав початком "немирного" року

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський, виступаючи на засіданні російської Держдуми, ще в грудні минулого року виступив із заявою про "немирний" 2022 рік і назвав сьогоднішню ніч його початком.

«Ви відчуєте все о 4-й годині ранку 22 лютого. Я б хотів, щоб 2022-й був би роком мирним, але я люблю правду. Це буде рік не мирний. Це буде рік, коли Росія знову стане великою країною. І всі мають заткнутися та поважати нашу країну» , — заявив тоді російський політик.

Увечері 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання "ДНР" та "ЛНР". Путін також схвалив негайне запровадження російської армії в ОРДЛО.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення із президентом США Джо Байденом та британським прем'єром Борисом Джонсоном.

У світі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України, засудивши рішення Путіна.