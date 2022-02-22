Україна вимагає скликати РБ ООН

Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. З таким закликом виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі визнання Росією "ЛНР" та "ДНР", повідомляє Обозреватель.

Відповідну заяву глава зовнішньополітичного відомства опублікував на своїй станиці у Twitter. За його словами, влада вже направила звернення до Радбезу.

"Україна вимагає термінового засідання Ради безпеки ООН через незаконні дії Росії. Ми вже відправили запит до Радбезу" , – сказано в повідомленні.

Україна скликає Раду Безпеки ООН. Джерело: Twitter Дмитро Куліба

З аналогічною ініціативою також виступили президент Франції Еммануель Макрон та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Останній назвав рішення Кремля відкритою агресією проти України та закликав членів Радбезу дати таку саму оцінку пунктам указів Путіна.

Зазначимо, що вже понад десять західних країн засудили визнання Росією псевдореспублік на окупованому Донбасі. Серед них – Німеччина, Великобританія, США, Італія та Нідерланди.