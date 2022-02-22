Туреччина відреагувала на визнання "ДНР" та "ЛНР" Росією

Рішення Росії про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік" є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Про це заявило Міністерство закордонних справ Туреччини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рішення Російської Федерації про визнання так званих Донецької та Луганської республік є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним і відкидаємо його. Ми підкреслюємо свою прихильність до збереження політичної єдності та територіальної цілісності України та закликаємо всі сторони виявити здоровий глузд та повагу до міжнародного права" , - процитував текст заяви МЗС Туреччини посол України в Туреччині Василь Боднар.