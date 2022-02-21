Канада готує санкції за визнання "ЛДНР" Росією

Канада готується запровадити економічні санкції за визнання Росією так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки". Про це заявила Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Канада, разом зі своїми партнерами та союзниками відреагує твердо на цю кричущу непошану міжнародного права. Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, окремі від тих, які підготовлені у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну" , - йдеться у заяві Жолі, опублікованому на її сторінці у Twitter у вівторок.

Вона наголосила, що Канада залишається непохитною у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.