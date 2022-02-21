Глава ПАРЄ закликав РФ скасувати рішення про визнання "ЛДНР"
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тайні Кокс закликав Росію скасувати рішення про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" та вирішити розбіжності шляхом діалогу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Приєднуюсь до заяви Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович Бурич про те, що визнання Російською Федерацією так званих "народних республік" Донецької та Луганської областей є порушенням міжнародного права і є одностороннім порушенням Мінських угод, які залишаються єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі", - заявив він.
При цьому президента ПАРЄ констатував, що разом із генеральним секретарем "підтверджує непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів".
"Разом із Генеральним секретарем закликаю Російську Федерацію скасувати це рішення і утриматися від подальшого загострення ситуації. Разом із Генеральним секретарем я наполегливо закликаю наші держави-члени вирішити свої розбіжності шляхом діалогу, заснованого на повазі до принципів, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейської конвенції людини" , - йдеться у заяві.
Кокс також повідомив про намір запропонувати Асамблеї розглянути це питання терміново, зокрема, на Постійному комітеті в Берліні 11 березня 2022 року.