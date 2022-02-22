РФ будуватиме за "угодою про дружбу" військові бази в ОРДЛО

Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО – якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" між "ЛНР" та "ДНР", повідомляє Українська правда.

"З метою забезпечення безпеки Договірних Сторін, а також миру та стабільності кожна Договірна Сторона надаватиме іншій Договірній Стороні право будівництва, використання та вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз (об'єктів) на своїй території" , - стаття 5 "договору про дружбу" з "ДНР", що був оприлюднений "РИА Новости".

Зазначається, що "умови та порядок реалізації такого права" в кожному випадку визначається окремими "договором".

Аналогічна угода заключена і з "ЛНР".

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", і попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення та ратифікувати угоду про дружбу з цими "республіками".