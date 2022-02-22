Британія сьогодні запроваджує нові антиросійські санкції

Великобританія має намір запровадити новий пакет санкцій проти Росії за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР". Обмеження набудуть чинності вже 22 лютого.﻿ Про це йдеться у заяві пресслужби британського уряду, повідомляє Обозреватель.

Там зазначили, що прем’єр-міністр Борис Джонсон вже провів переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Глава уряду Сполученого Королівства засудив рішення Путіна визнати псевдореспубліки, оскільки цей крок анулює Мінські угоди. Він також наголосив, що Лондон порушить це питання в Раді безпеки ООН та ОБСЄ.

"Він повідомив президенту Зеленському, що Великобританія вже розробила санкції проти тих, хто причетний до порушення територіальної цілісності України, і що ці заходи набудуть чинності завтра (22 лютого – Ред.). Прем'єр-міністр також заявив, що розгляне питання щодо надання додаткової оборонної підтримки Україні на запит українського уряду" , – сказано в повідомленні.

Вже більше десять західних країн засудили визнання Росією псевдореспублік на окупованому Донбасі. Серед них – Великобританія, США, Німеччина, Італія та Нідерланди.