Британія сьогодні запроваджує нові антиросійські санкції
Великобританія має намір запровадити новий пакет санкцій проти Росії за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР". Обмеження набудуть чинності вже 22 лютого. Про це йдеться у заяві пресслужби британського уряду, повідомляє Обозреватель.
Там зазначили, що прем’єр-міністр Борис Джонсон вже провів переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.
Глава уряду Сполученого Королівства засудив рішення Путіна визнати псевдореспубліки, оскільки цей крок анулює Мінські угоди. Він також наголосив, що Лондон порушить це питання в Раді безпеки ООН та ОБСЄ.
"Він повідомив президенту Зеленському, що Великобританія вже розробила санкції проти тих, хто причетний до порушення територіальної цілісності України, і що ці заходи набудуть чинності завтра (22 лютого – Ред.). Прем'єр-міністр також заявив, що розгляне питання щодо надання додаткової оборонної підтримки Україні на запит українського уряду", – сказано в повідомленні.
Вже більше десять західних країн засудили визнання Росією псевдореспублік на окупованому Донбасі. Серед них – Великобританія, США, Німеччина, Італія та Нідерланди.