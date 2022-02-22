Bloomberg дізнався про вивезення дипломатів США з України до Польщі

США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі – з міркувань безпеки, повідомляє Українська правда.

За матеріалами Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомі з питанням, зокрема мова іде про співробітників посольства США в Україні.

За словами одного із джерел, офіційні особи президента Джо Байдена мають намір повернути персонал завтра вранці, якщо не буде вторгнення Росії.

Представники Держдепартаменту та Ради національної безпеки від коментарів відмовилися.

Тиждень тому Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова.