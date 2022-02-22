У США висловилися про нову зустріч Байдена та Путіна
США не готові обіцяти, що зустріч президента Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним відбудеться. Про нову зустріч двох лідерів висловився високопоставлений представник американської адміністрації, повідомляє Лента.Ру.
За його словами, Вашингтон не може обіцяти зустріч в умовах, коли Москва готується до військових дій проти України.
При цьому коментуючи можливість проведення нових контактів між Байденом та Путіним, високопосадовець Білого дому зазначив, що Сполучені Штати відкриті для такої взаємодії.
"Ми відкриті для нових контактів за участю двох лідерів, якщо ці контакти матимуть сприятливий вплив на вирішення української кризи", - додав він.