У США висловилися про нову зустріч Байдена та Путіна

США не готові обіцяти, що зустріч президента Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним відбудеться. Про нову зустріч двох лідерів висловився високопоставлений представник американської адміністрації, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, Вашингтон не може обіцяти зустріч в умовах, коли Москва готується до військових дій проти України.

При цьому коментуючи можливість проведення нових контактів між Байденом та Путіним, високопосадовець Білого дому зазначив, що Сполучені Штати відкриті для такої взаємодії.