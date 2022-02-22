Дуда запевнив Зеленського про підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові запевнив українського колегу Володимира Зеленського про підтримку України, а також про застосування жорстких санкцій Європейського союзу та НАТО щодо Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я щойно говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив вас, що Україна має повну та міжпартійну підтримку у боротьбі з агресією Кремля у Польщі" , - написав Дуда у мікроблозі Твіттер у ніч на вівторок.

Він зазначив, що непорушність українських кордонів є для Польщі однією з основних норм міжнародного права.