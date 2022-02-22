Австралія засудила визнання "ЛДНР"

Австралія засуджує визнання "ЛДНР" Росія. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що Росія має беззастережно вивести війська, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Как передает ABC News, він підтвердив, що Австралія піде за прикладом інших західних країн і введе санкції. Моррісон назвав заяви про "миротворчий" характер Росії "нісенітницею".