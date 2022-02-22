Австралія засудила визнання "ЛДНР"
Австралія засуджує визнання "ЛДНР" Росія. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що Росія має беззастережно вивести війська, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Как передает ABC News, він підтвердив, що Австралія піде за прикладом інших західних країн і введе санкції. Моррісон назвав заяви про "миротворчий" характер Росії "нісенітницею".
"Вони вдерлися на суверенну територію України, і, хоча я сподіваюся на краще з точки зору дипломатичних зусиль. Ми не можемо допустити загрози застосування насильства для отримання переваги над становищем однієї нації над іншими", - сказав він.