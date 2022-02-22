Зеленський звернувся до українців після визнання "ЛДНР" РФ

Президент України Володимир Зеленський у ніч на вівторок, 22 лютого, звернувся, в якому заявив, що визнання Росією "ЛДНР" є порушенням суверенітету та територіальної цілісності держави, повідомляє Корреспондент.

"Останні дії РФ - це порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію" , - наголосив він.

За словами глави держави, українська влада не приховуватиме правду від суспільства про те, що відбувається, але зараз "немає причин для хаотичних дій".

"Міжнародно визнані кордони України залишаться такими ж, попри дії Росії" , - сказав він.

Крім того, Зеленський заявив, що визнання РФ "незалежності" непідконтрольних районів Донбасу може означати односторонній вихід РФ із мінських угод та ігнорування рішень у рамках Нормандського формату. Також Москва своїми рішеннями "легалізує війська, що знаходилися на Донбасі з 2014 року", додав він.

Президент поінформував, що Київ ініціював сьогодні екстрений саміт "нормандської четвірки", а також надіслав запит у рамках Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.