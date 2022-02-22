В ОБСЄ засудили визнання Росією "ЛДНР"

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Мікко Кіннунен зробив заяву. Він засудив визнання Росією "ЛДНР" і нагадав про мінські угоди. Про це йдеться в заяві Мікко Кіннунена, опублікованій на сайті ОБСЄ, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

"Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив про своє рішення визнати окремі райони Донецької та Луганської областей. Це рішення прийнято на тлі вже загострилася ситуації з безпекою" , - йдеться в заяві.

За його словами, він глибоко шкодує про таке рішення.

"Воно багато в чому суперечить Мінським угодам, у тому числі спрямованим на те, щоб певні райони Донецької та Луганської областей були частиною України з особливим статусом" , - зазначив Кіннунен.

Він зазначив, що як і всі держави-учасники ОБСЄ, Росія має бути прихильна повазі суверенітету і територіальної цілісності інших країн, включаючи Україну.

"Вкрай важливо, щоб сьогоднішнє рішення не призвело до нових військових дій і кровопролиття" , - йдеться в заяві.

Також він підкреслив, що в даній ситуації важливо перейти до дипломатичного рішення.

"Дипломатія і переговори не мають альтернативи. В якості спеціального представника я, як і раніше, готовий продовжити діалог з усіма учасниками дискусій в Тристоронній контактній групі" , - зазначив Кіннунен.

Нагадаємо, що Росія визнала окуповані території Луганської та Донецької області та підписала з ними "договір про дружбу".

Це дає можливість Росії відправити свої війська на Донбас. Російську техніку вже помітили в Донецькій області.