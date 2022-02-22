Румунія закликала своїх громадян залишити Україну

МЗС Румунії рекомендувало у вівторок громадянам республіки, що перебувають в Україні, "негайно покинути країну". Про це йдеться в заяві, поширеній зовнішньополітичним відомством, повідомляє ТАСС.

"У контексті серйозного погіршення безпекової ситуації в Україні та в регіоні Чорного моря, негативного розвитку подій цього вечора (21 лютого - ред.) МЗС інформує, що тривога для України була підвищена до максимального рівня: "Негайно покинути країну!" , - йдеться у заяві.

Згідно з новим рівнем тривоги, МЗС "наполегливо рекомендує румунським громадянам утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто тимчасово перебуває в Україні, негайно залишити територію цієї держави".