У Сонячній системі відстежили найбільшу комету: куди вона рухається

У Хмарі Оорта, сферичному потоці крижаних об'єктів, що оточують нашу Сонячну систему, знаходиться найбільша з відомих вченим комета. Об'єкт C/2014 UN271, також відомий як комета Бернардінеллі-Бернштейна , вперше помітили у 2014 році, повідомляє Обозреватель.

У червні 2021 року астрономи зробили висновок про великі розміри космічного тіла. Проте точніші параметри вдалося встановити вже у 2022 році. Передперегляд результатів дослідження доктора Еммануеля Лелуша з Паризької обсерваторії та його колег опублікували у журналі Astronomy&Astrophysics.

Як стало відомо, небесний гігант прямує у внутрішні глибини Сонячної системи та за розмірами ближче до невеликої планети, ніж звичайна комета.

Довжина комети дорівнює довжині 1141 футбольного поля або приблизно сім разів перевищує довжину Манхеттена (район міста Нью-Йорк).

Вчені розрахували розмір величезного об'єкта, вимірявши тепло, що випромінюється ним, за допомогою радіотелескопів у чилійській пустелі Атакама. Вони показали, що ядро – тверда центральна частина комети – має діаметр 137 кілометрів (85 миль).

Комета Бернардинеллі-Бернштейна – найбільша у хмарі Оорта. Джерело: Рixabay

"Це найбільша комета з хмари Оорта з будь-коли знайдених", - розповів Лелуш в інтерв'ю New Scientist.

Як випливає з назви, перші спостереження комети 2014 UN271/(Бернардинеллі-Бернштейна) були зроблені вісім років тому, коли вона була такою далекою від Землі, як Нептун.

Хоча Бернардинеллі-Бернштейн все далі рухається до центру Сонячної системи, вона ніколи не перетне орбіту Сатурна і не наблизиться до Землі.

У 2014 році комета була від Землі на відстані Нептуна. Джерело: NOIRLab

Лікар Лелуш сподівається, що подальші спостереження Бернардинеллі-Бернштейна допоможуть астрономам краще зрозуміти її.

"Тепер, коли ми знаємо розмір, ми зможемо вивчити, наскільки активною є ця комета" , - сказав він.

Зазначимо, що попереднім рекордсменом була комета C/1995 O1 (Хейла-Боппа), розмір якої становив приблизно 74 кілометри.